В ЕС призвали не ставить Киев перед Балканами в переговорах о членстве

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что власти ЕС не должны отдавать Украине предпочтение перед Боснией и Герцеговиной в вопросе членства. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

Австрийский министр призвал «не создавать проблему в регионе, который ждал [членства — прим.ред.] 20 лет» — на Западных Балканах. По его словам, если ЕС будет смотреть на Боснию и Герцеговину «через увеличительное стекло, а на Украину — через розовые очки», это может спровоцировать «геостратегическую катастрофу».

По мнению Шалленберга, Евросоюзу нужен новый подход к расширению, так как если сохранится старый, Киев, возможно, никогда не станет частью ЕС.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной, Молдавией, а также Боснией и Герцеговиной о вступлении в Евросоюз. Окончательное решение о начале переговоров будет принято лидерами ЕС на саммите, который пройдет 14-15 декабря.

При этом в Боснии и Герцеговине подали заявку на членство в ЕС в феврале 2016 года, а украинские власти сделали это в феврале 2022-го.