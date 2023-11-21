В Австрии пенсионер сорвал последнюю рубашку во время слушаний в парламенте

В Австрии пенсионер ненадолго прервал слушания в национальном парламенте по проекту бюджета, порвав на себе рубашку и прокричав, что это последнее, что у него осталось после похода в супермаркет. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ты снял с меня последнюю рубашку! Это все, что у меня как у получателя минимальной пенсии осталось после похода в супермаркет», — восклицал пенсионер, прервав доклад Августа Вегингера, депутата от правящей Австрийской народной партии.

Мужчину вывела охрана парламента, после чего слушания были продолжены. Через некоторое время партия «Перемена» заявила, что инцидент был организован ее активистами, чтобы обратить внимание на сложившуюся экономическую ситуацию в стране.

Сам пенсионер отметил, что ему аплодировали во время акции, и пообещал вновь вернуться в парламент.