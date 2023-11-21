Правительство Финляндии готово 21 ноября принять решение о закрытии пунктов пересечения границы с Россией, как минимум для лиц, которые ищут убежище, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники. Парламентская газета

Кроме того, Helsingin Sanomat сообщает, что в настоящее время решение о закрытии границы с РФ дорабатывается под руководством финского МВД. Уточняется, что обоснования его принятия пока не готовы. Lenta.ru