Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на границе

Азербайджанская сторона предложила правительству Армении провести встречу на границу ради обсуждения мирного процесса. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

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— Мы считаем, что две страны должны вместе принять решение о своих будущих отношениях. Две страны несут ответственность за продолжение мирного процесса, в том числе за выбор взаимоприемлемого места или решения о встрече на государственной границе, — говорится в сообщении.

МИД республики подчеркнул, что страна готова к двусторонним переговорам для скорейшего завершений мирного договора, передает РИА Новости.

На выступлении в Европарламенте, которое состоялось 17 октября, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что соглашения между Арменией и Азербайджаном о мире и нормализации отношений планируется подписать к концу 2023 года. При этом к числу первостепенных основ урегулирования конфликта относится признание территориальной целостности Армении.