Азербайджан предложил Армении провести мирные переговоры на границе

МИД Азербайджана предложил властям Армении провести встречу на границе для обсуждения мирного процесса. Об этом сообщает APA.

Азербайджанские дипломаты подчеркнули, что обе страны несут ответственность за достижение мира, «включая выбор взаимоприемлемого места» для переговоров или проведение встречи на границе.

«Призываем армянскую сторону не допускать новых ненужных задержек и надеемся, что они положительно отреагируют на этот призыв», - заявили в МИД страны.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. При посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении огня с 20 сентября. В числе условий был полный вывод оставшихся подразделений ВС Армении, расформирование и полное разоружение военных Нагорного Карабаха.

Глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Затем премьер Армении Никол Пашинян подписал на встрече с ЕС декларацию, в которой признал площадь Азербайджана, включающую Нагорный Карабах

Позже Пашинян заявил о готовности Еревана заключить c Баку соглашение о мире и нормализации отношений до конца 2023 года. Он говорил, что речь идет о договоре, основанном на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности. Пашинян подтверждал готовность Армении разблокировать железную дорогу и другие объекты коммуникации.