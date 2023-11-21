В Австрии пенсионер снял рубашку и прервал обсуждение бюджета

Пенсионер на несколько минут прервал слушания в парламенте Австрии, посвященные проекту бюджета. Он сорвал с себя рубашку и кричал, что это все, что у него осталось после похода в супермаркет, пишет РИА Новости.

Трехдневные дебаты по проекту бюджета на 2024 год начались сегодня в Национальном совете Австрии, однако были прерваны на несколько минут из-за действий мужчины в белой рубашке, который начал выкрикивать упреки в адрес депутатов.

«Ты снял с меня последнюю рубашку! Это все, что у меня осталось, как у получателя минимальной пенсии, после похода в супермаркет», — кричал он, обвинив власти Австрии в том, что они «грабят» людей.

Охрана вывела пенсионера из зала, после чего дебаты по бюджету продолжились. Ответственность за эту акцию взяла на себя австрийская партия «Перемена», заявив, что их активист Томас «бросил правительству свою последнюю рубашку».

Сам участник акции пообещал, что придет снова, так как «пара депутатов даже аплодировали ему».