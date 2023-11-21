Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России
Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России. Как сообщает «Украина.ру», пост разместили в официальном аккаунте ЕП в X.
После того как читатели аккаунта заметили, что полуостров отмечен как российская территория, публикацию из аккаунта удалили и извинились.
«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в новом посте Европарламента.
В ЕП пообещали в ближайшее время опубликовать новую версию карты, где Крым будет обозначен как часть Украины.
Напомним, что Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Несмотря на результаты голосования, на Украине полуостров называют «территорией, временно оккупированной РФ», а Запад не признает вхождения Крыма в состав РФ.