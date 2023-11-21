Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России. Как сообщает «Украина.ру», пост разместили в официальном аккаунте ЕП в X.

После того как читатели аккаунта заметили, что полуостров отмечен как российская территория, публикацию из аккаунта удалили и извинились.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Приносим извинения за допущенную оплошность и работаем над ее исправлением», — говорится в новом посте Европарламента.

В ЕП пообещали в ближайшее время опубликовать новую версию карты, где Крым будет обозначен как часть Украины.