Парламент Словакии выразил доверие кабмину нового премьера Роберта Фицо

Отмечается, что поддержали главу правительства 78 из 150 парламентариев. «За» свои голоса отдали депутаты от правящей коалиции, а «против» — от оппозиционных сил. Обсуждение документа продолжалось почти неделю.

Программное заявление определяет основные направления деятельности правительства Словакии до 2027 года. В документе выражается несогласие с квотами Евросоюза на прием беженцев и попытками заменить единогласный механизм принятия решений в сообществе простым большинством. Также в него включено положение о поддержке мирных инициатив по Украине.

Ранее Фицо заявил, что у Словакии и ее жителей есть более важные проблемы, чем ситуация на Украине. Вместе с тем он назвал происходящее в регионе «трагедией для всех», заметив, что вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства страны его партия приложит все усилия для скорейшего начала диалога о перемирии Москвы и Киева.