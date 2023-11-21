Парламент Словакии выразил доверие кабмину нового премьера Роберта Фицо
Национальный совет (парламент) Словакии одобрил заявление правительства нового премьер-министра страны Роберта Фицо, сообщает 21 ноября телеканал Markiza.
Отмечается, что поддержали главу правительства 78 из 150 парламентариев. «За» свои голоса отдали депутаты от правящей коалиции, а «против» — от оппозиционных сил. Обсуждение документа продолжалось почти неделю.
Программное заявление определяет основные направления деятельности правительства Словакии до 2027 года. В документе выражается несогласие с квотами Евросоюза на прием беженцев и попытками заменить единогласный механизм принятия решений в сообществе простым большинством. Также в него включено положение о поддержке мирных инициатив по Украине.
«Создавшаяся на Украине ситуация демонстрирует, что военное решение конфликта очень далеко… Правительство поддержит предложения международного сообщества, которые ведут к перемирию, мирные инициативы», — приводится текст заявления.
Ранее Фицо заявил, что у Словакии и ее жителей есть более важные проблемы, чем ситуация на Украине. Вместе с тем он назвал происходящее в регионе «трагедией для всех», заметив, что вне зависимости от итогов переговоров по формированию правительства страны его партия приложит все усилия для скорейшего начала диалога о перемирии Москвы и Киева.