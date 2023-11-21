Нетаньяху назвал ответственного за возврат заложников
Освобождение заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС, является «наивысшей задачей» израильского правительства. Об этом заявил в своем официальном Telegram-канале на русском языке премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Такое заявление глава кабинета министров Израиля сделал после встречи с родственниками похищенных израильтян, которая состоялась накануне в штабе Минобороны в Тель-Авиве.
«Вместе с членами военного кабинета я встретился с семьями похищенных, которые всегда в моем сердце и чье возвращение является ориентиром для меня. Возвращение наших похищенных - священная наивысшая задача, и я полностью привержен ее достижению. Мы вернем похищенных, это моя ответственность и ответственность военного кабинета», — подчеркнул Нетаньяху.
Он также отметил, что семьям заложников было рассказало о всех предпринимаемых усилиях, в том числе и политических.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, захватив заложников, в том числе и детей. В ответ израильская армия ударила по сектору Газа, стороны перешли в состояние войны.
Сегодня МИД Катара сообщил о том, что переговоры Израиля с ХАМАС о перемирии вышли на финишную прямую. При этом ранее глава политбюро движения ХАМАС Исмаил Хания отмечал, что стороны добились прогресса в обсуждении условий при посредничестве Катара. А газета Washington Post со ссылкой на свои источники писала, что речь может идти о пятидневной паузе в боях внутри анклава в обмен на освобождение заложников.