В США усомнились в физических и умственных способностях Байдена

Бывший врач Белого дома обеспокоился умственным и физическим состоянием Байдена
Бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон выразил обеспокоенность физическим и умственным состоянием президента США Джо Байдена, которому накануне исполнился 81 год, сообщает Fox News.
«Я уже довольно давно говорил, когда он был кандидатом [в президенты] Джо Байденом, что не думал, что у него есть когнитивные способности для выполнения этой работы», — сказал Джексон.
С его точки зрения, что Байден «деградировал» за последние три года. Джексон подчеркнул, что глава государства находится в окружении людей, которые неуместно поддерживают его выдвижение на следующий срок.
«Но наша граница, наши войны за рубежом, наша экономика, вы знаете, сейчас это просто катастрофа… И он просто не может выполнять эту работу. И каждый день становится очевидным, что он больше не способен выполнять эту работу», — предупредил Джексон.
Байден не может выполнять обязанности главнокомандующего и баллотироваться на переизбрание в своем нынешнем состоянии, констатировал экс-врач Белого дома.
Ранее Politico сообщало, что однопартийцев американского президента-демократа Джо Байдена беспокоят возраст нынешнего президента, а также непопулярность его экономических реформ и более низкий уровень рейтинга одобрения среди избирателей, чем у бывшего главы государства Дональда Трампа.
До этого из результатов опроса NBC News стало известно, что рейтинг одобрения американского лидера Джо Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.