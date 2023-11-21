Евромайдан 10 лет спустя: что предсказывали участники протестов

На вторник, 21 ноября, пришлась десятая годовщина Евромайдана — массовых акций протеста и столкновений с силовиками, проходивших на Украине в конце 2013-го — начале 2014 года. «Царьград» собрал несбывшиеся «предсказания» о России и Украине, которые делали участники Евромайдана.

О членстве Украины в ЕС

Один из сторонников Евромайдана, которого цитирует «Царьград», рассчитывал, что Украина через четыре года — в 2017-2018 годах — станет членом ЕС. Также он прогнозировал, что рунет будет состоять из «четырех государственных сайтов», через пять лет — в 2018-2019 годах — Россия отменит загранпаспорта и закроет границы, а Украина станет лидером Европы по экспорту свинины и зерна.

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября 2023 года рекомендовала совету ЕС начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в Евросоюз. Само членство станет возможным только после завершения странами необходимых реформ, включающих борьбу с коррупцией. Высокопоставленные дипломаты ЕС, с которыми поговорил CNN, заявили, что весь процесс может занять до десяти лет.

О смене власти в России

Другой участник Евромайдана предрекал, что власть в России сменится 23 июля 2015 года.

В 2018-м в РФ прошли президентские выборы, победу на которых одержал Владимир Путин. Следующие выборы главы государства должны состояться в 2024 году.

В ноябре 2023-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин пока не решил, будет ли выдвигать свою кандидатуру. При этом Песков отмечал, что составить конкуренцию Путину на выборах вряд ли кто-то сможет «даже теоретически».

Предсказание Саакашвили

«Царьград» напоминает: в августе 2014 года экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявлял, что «ровно через год» Украина будет отправлять гуманитарную помощь России, и просил запомнить его слова.