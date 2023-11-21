Зеленский рассказал о покушениях на него

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пережил «пять или шесть» покушений. Об этом он рассказал в интервью британской газете The Sun.

Зеленский рассказал о покушениях на него
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Зеленский отметил, что панику вызвала только первая попытка его ликвидации, сравнив ее с первой вспышкой COVID-19 .

«Первый раз — самый интересный. А дальше это как COVID (...) После этого я просто делюсь с вами подробностями того, что еще одна группа приехала на Украину, чтобы [попытаться] это сделать», — сказал глава республики.

Ранее Зеленский сообщал, что операция по смене президента Украины «Майдан-3», которую, по его словам, готовят российские спецслужбы, должна быть выполнена до конца года. При этом он вновь отверг возможность организации выборов, которые должны были пройти в стране в 2024 году.

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