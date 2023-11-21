США предрекли превращение в СССР в случае повторения холодной войны

Встреча американского и китайского лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Сан-Франциско не привела к серьезной разрядке отношений двух стран. «Вторая Холодная война» продолжает набирать обороны, и США рискуют оказаться в ней на месте СССР. К такому выводу пришел обозреватель Bloomberg Нил Фергюсон.

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Глава Китая Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско 14 ноября, чтобы принять участие в 30-й встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это был его первый визит в США за шесть лет. Президент США назвал своей целью на двусторонних переговорах с китайским лидером восстановление нормальных связей с Пекином, включая контакты между военными. Однако после встречи заявил, что по-прежнему считает своего китайского коллегу Си Цзиньпина «диктатором».

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Нил Фергюсон обратил внимание на то, что ряд западных экспертов предрекают Китаю финансовый кризис из-за замедления роста ВВП после пандемии коронавируса и проблем с рождаемостью, настаивая на том, что США способны преодолеть зависимость от китайских товаров.

Однако, «разговоры о разъединении экономик нереалистичны», так как с 2017 года доля американского импорта из Китая снизилась всего на 5%, отмечает обозреватель.

«Apple по-прежнему производит там подавляющее большинство своих iPhone. Именно поэтому разговоры о том, что мы прошли «пик Китая», почти наверняка ошибочны», — констатирует он.

Также, по словам Фергюсона, Китай сейчас выпускает 46% кораблей в мире, большинство аккумуляторов для электромобилей, уже создал фабрики по производству солнечных батарей, а к концу 2024 года страна получит столько же нефтехимических заводов, сколько сейчас работает в Европе, Японии и Южной Корее, вместе взятых. Также Китай наладил выпуск полупроводников для современной техники, путь и «менее

совершенных».

При этом США все больше напоминают СССР, каким он был перед распадом. В частности, во властных структурах страны царит геронтократия. Так, средний возраст сенаторов — 64 года, президенту Джо Байдену — 81 год, а его главный конкурент на предстоящих выборах Дональд Трамп в июне отпраздновал свое 77-летие.

Также, как и в позднем Советском Союзе, граждане разочарованы и «существует огромный разрыв между объективными показателями американской экономики и общественным недовольством», отмечает обозреватель.

Он предупредил о том, что Трампа поддерживает все большее число избирателей и союзникам стоит готовиться и «уже сейчас планировать сценарий, согласно которому он прекратит помощь Украине и будет настаивать на мире, который повлечет за собой уступку украинской территории России».