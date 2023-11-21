Вучич: Сербия будет развивать отношения с НАТО, но сохранит нейтралитет

Сербия намерена развивать отношения с Североатлантическим альянсом, но не изменит своей позиции относительно военного нейтралитета, который занимает страна. Об этом заявил президент республики Александр Вучич после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

© Российская Газета

"Мы должны будем развивать наши отношения с НАТО, попробовать вернуть утерянное доверие, но и далее будем ревностно оберегать свой военный нейтралитет", - указал Вучич.

Столтенберг со своей стороны заверил, что военный блок уважает эту позицию, и проведение совместных учений никак не нарушает нейтральный статус Сербии.

Организация таких маневров стала одной из тем, которые обсуждали политики. По словам Вучича, он намерен "подать заявку от правительства Сербии командованию ВС с целью рассмотреть возможность возобновить совместные учения с НАТО и другими партнерами". Ранее на их проведение в республике был введен мораторий. По мнению президента Сербии, такое сотрудничество положительно скажется на обеспечении безопасности сербов в Косово.

При этом Вучич подчеркнул, что решения, как и где должна размещаться сербская армия, должен принимать Белград.