Президент Чехии заявил, что контрнаступление ВСУ развивается не как ожидалось

"Успех России на Украине стал бы большой проблемой для нас всех, не только для Чехии, а для всех союзников, всех западных стран", - утверждает президент. Им могли бы "воодушевиться много других подобно рассуждающих [как РФ] стран, что с применением силы можно достичь [достижения] своих [целей]".