Обзор иноСМИ: «США рискуют повторить судьбу СССР», псы-клоны нового президента Аргентины

Обзор иноСМИ: «США рискуют повторить судьбу СССР», псы-клоны и одиночество нового президента Аргентины
Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.
Bloomberg: США рискуют повторить судьбу СССР в новой холодной войне
Обозреватель Bloomberg Найл Фергюсон назвал встречу президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина «саммитом холодной войны». Об этом, по мнению автора, свидетельствовало даже «щеголяние машинами». Си приехал на «модном электрическом лимузине» Hongqi, а впечатленный Байден сравнил это авто со своим бронированным «Кадиллаком» по прозвищу «Зверь». Автор напомнил, что 50 лет назад Ричард Никсон подарил Леониду Брежневу ключи от темно-синего Lincoln Continental во время визита советского лидера в США.
По итогам встречи с Байденом Си призвал США «конкретными действиями» показать, что они не поддерживают независимость Тайваня и прекратить поставки оружия. Китай также осудил США за использование экспортного контроля и односторонних санкций против. Все эти претензии остались без комментариев. По мнению Фергюсона, по-настоящему важным во встрече Си и Байдена «было то, что не обсуждалось, а не то, что обсуждалось». Саммит оставил «вторую холодную войну» практически на том же месте, где она была. Возможно, с помощью этой встречи стороны попытались выиграть время, но сейчас время на стороне Китая, считает Фергюсон. Он отметил, что как и поздний СССР, США являются геронтократией. И, как и в позднем Советском Союзе, граждане разочарованы. По мнению Фергюсона, если карибский кризис повторится из-за Тайваня, стороной, вводящей блокаду, не будут США - это будет Китай. Во время тайваньского полупроводникового кризиса 2024 года именно американцы оказались бы на месте Советов, предупредил он.
«НАТО придется пойти на сделку с Россией»
Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил в своей статье для Asia Times, что НАТО стало экспансионистским, а не оборонительным альянсом, как это первоначально задумывалось, и начало терять свой авторитет. Россия тем временем обратилась к новому поколению ударных дронов, концентрированной артиллерии и мин, демонстрируя все новые и новые успехи.
Возможности сдерживания, которыми располагает НАТО, вызывают все больше сомнений на фоне украинского кризиса. По мнению Брайена, если альянс не сможет восстановить доверие к своей обороне, ему «придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы». Автор заявил, что военные идеи НАТО «ущербны и устарели», о чем свидетельствуют огромные потери техники и живой силы украинцами. НАТО не хватит подготовленных вооруженных сил и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в случае конфликта. Брайен также напомнил, что из-за украинского кризиса страны НАТО столкнулись с дефицитом 155-миллиметровых боеприпасов.
«Новый президент Аргентины - одиночка, живущий с псами-клонами»
Французская газета Le Figaro назвала Хавьера Милея, одержавшего победу на выборах в Аргентине, «антисистемным ультралибералом». Милей вошел в политическую жизнь два года назад, когда стал депутатом от Буэнос-Айреса. Раньше он работал экономистом, его часто приглашали на телевидение, где ценились его выходки перед камерами.
«Шоковая терапия» Милея для страдающей от 140-процентной инфляции страны основана на сокращении сфер государственного вмешательства и приватизации госкомпаний. Для этого он пообещал упразднить Минздрав, Министерство образования и социальной защиты, а также Министерство по правам женщин. Его флагманская мера - «распилить» центральный банк, отказаться от аргентинского песо и долларизировать экономику для борьбы с инфляцией. Читатели Le Figaro отметили, что этот «странный, угрюмый» пятидесятилетний одиночка, живет без семьи, но с пятью собаками, все они - клоны его первой собаки по кличке Конан. Милей также обращался к «медиуму-ветеринару», чтобы пообщаться со своим первым питомцем.
«Запад повторяет в Газе свою украинскую ошибку»
Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Запад, поддерживая Израиль, совершает на Ближнем Востоке ту же ошибку, которую он сделал в украинском кризисе. По мнению журналиста, США и их союзники «закладывают фундамент для ста лет ненависти в будущем».
Кеппель отметил, что в Германии сейчас находятся около 190 тысяч украинцев призывного возраста. Это говорит о том, что люди дезертируют и «бегут от Зеленского», а «единственные, кто ему еще верен, это западные политики». Этот подход Кеппель связал с «внешнеполитической безграмотностью» западных элит.
«Сближение Китая и США угрожает Индии»
Сближение президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина «ясно показывает», что они стремятся ослабить региональные державы, такие как Индия, пишет индийское издание The Print. Противостояние Индии и Китая сохраняется, Нью-Дели «не может вести нормальный бизнес с Пекином, пока сохраняется угроза на севере и пока Китай сохраняет контроль над Тибетом и Синьцзянем».
The Print отмечает, что Китай является вторым по величине иностранным кредитором Вашингтона, владея казначейскими облигациями США на сумму 835,4 миллиарда долларов на конец июня 2023 года. Импорт китайских товаров Штатами вырос до 536 миллиардов долларов, а торговля между двумя странами достигла рекордного уровня в 690,6 миллиарда долларов в 2022 году, «что ясно указывает на неизбежную потребность рынка США в китайских производителях».