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Bloomberg: США рискуют повторить судьбу СССР в новой холодной войне

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Обозреватель Bloomberg Найл Фергюсон назвал встречу президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина «саммитом холодной войны». Об этом, по мнению автора, свидетельствовало даже «щеголяние машинами». Си приехал на «модном электрическом лимузине» Hongqi, а впечатленный Байден сравнил это авто со своим бронированным «Кадиллаком» по прозвищу «Зверь». Автор напомнил, что 50 лет назад Ричард Никсон подарил Леониду Брежневу ключи от темно-синего Lincoln Continental во время визита советского лидера в США.

По итогам встречи с Байденом Си призвал США «конкретными действиями» показать, что они не поддерживают независимость Тайваня и прекратить поставки оружия. Китай также осудил США за использование экспортного контроля и односторонних санкций против. Все эти претензии остались без комментариев. По мнению Фергюсона, по-настоящему важным во встрече Си и Байдена «было то, что не обсуждалось, а не то, что обсуждалось». Саммит оставил «вторую холодную войну» практически на том же месте, где она была. Возможно, с помощью этой встречи стороны попытались выиграть время, но сейчас время на стороне Китая, считает Фергюсон. Он отметил, что как и поздний СССР, США являются геронтократией. И, как и в позднем Советском Союзе, граждане разочарованы. По мнению Фергюсона, если карибский кризис повторится из-за Тайваня, стороной, вводящей блокаду, не будут США - это будет Китай. Во время тайваньского полупроводникового кризиса 2024 года именно американцы оказались бы на месте Советов, предупредил он.

«НАТО придется пойти на сделку с Россией»

Бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен заявил в своей статье для Asia Times, что НАТО стало экспансионистским, а не оборонительным альянсом, как это первоначально задумывалось, и начало терять свой авторитет. Россия тем временем обратилась к новому поколению ударных дронов, концентрированной артиллерии и мин, демонстрируя все новые и новые успехи.

Возможности сдерживания, которыми располагает НАТО, вызывают все больше сомнений на фоне украинского кризиса. По мнению Брайена, если альянс не сможет восстановить доверие к своей обороне, ему «придется пойти на сделки с русскими, которые изменят стратегическую карту Европы». Автор заявил, что военные идеи НАТО «ущербны и устарели», о чем свидетельствуют огромные потери техники и живой силы украинцами. НАТО не хватит подготовленных вооруженных сил и удовлетворительного оборудования, чтобы противостоять модернизированной российской армии в случае конфликта. Брайен также напомнил, что из-за украинского кризиса страны НАТО столкнулись с дефицитом 155-миллиметровых боеприпасов.

«Новый президент Аргентины - одиночка, живущий с псами-клонами»

Французская газета Le Figaro назвала Хавьера Милея, одержавшего победу на выборах в Аргентине, «антисистемным ультралибералом». Милей вошел в политическую жизнь два года назад, когда стал депутатом от Буэнос-Айреса. Раньше он работал экономистом, его часто приглашали на телевидение, где ценились его выходки перед камерами.

«Шоковая терапия» Милея для страдающей от 140-процентной инфляции страны основана на сокращении сфер государственного вмешательства и приватизации госкомпаний. Для этого он пообещал упразднить Минздрав, Министерство образования и социальной защиты, а также Министерство по правам женщин. Его флагманская мера - «распилить» центральный банк, отказаться от аргентинского песо и долларизировать экономику для борьбы с инфляцией. Читатели Le Figaro отметили, что этот «странный, угрюмый» пятидесятилетний одиночка, живет без семьи, но с пятью собаками, все они - клоны его первой собаки по кличке Конан. Милей также обращался к «медиуму-ветеринару», чтобы пообщаться со своим первым питомцем.

«Запад повторяет в Газе свою украинскую ошибку»

Шеф-редактор Die Weltwoche Роджер Кеппель заявил, что Запад, поддерживая Израиль, совершает на Ближнем Востоке ту же ошибку, которую он сделал в украинском кризисе. По мнению журналиста, США и их союзники «закладывают фундамент для ста лет ненависти в будущем».

Кеппель отметил, что в Германии сейчас находятся около 190 тысяч украинцев призывного возраста. Это говорит о том, что люди дезертируют и «бегут от Зеленского», а «единственные, кто ему еще верен, это западные политики». Этот подход Кеппель связал с «внешнеполитической безграмотностью» западных элит.

«Сближение Китая и США угрожает Индии»

Сближение президента США Джо Байдена и главы Китая Си Цзиньпина «ясно показывает», что они стремятся ослабить региональные державы, такие как Индия, пишет индийское издание The Print. Противостояние Индии и Китая сохраняется, Нью-Дели «не может вести нормальный бизнес с Пекином, пока сохраняется угроза на севере и пока Китай сохраняет контроль над Тибетом и Синьцзянем».