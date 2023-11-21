Британия отказалась пересматривать статус Фолклендов из-за слов Милея

Британия не планирует пересматривать статус Фолклендских островов, несмотря на слова нового президента Аргентины Хавьера Милея о намерении вернуть территории. Об этом сообщает Daily Express (DE).

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«Это давно решенный вопрос, возвращаться к нему не планируется. Положение Фолклендских островов было определено уже давно, оно не будет изменено», — приводятся слова представителя премьер-министра Великобритании в публикации.

Как отмечает издание, Милей заявлял, что планирует рассмотреть различные дипломатические пути, чтобы вернуть Фолкленды. Он основывается на подобной передаче Гонконга Китаю в 1997 году.