Глава Пентагона после Украины прибыл в Польшу

"Аэропорт в Жешуве является символическим местом благодаря сотрудничеству армий Польши и США и стратегически важным с точки зрения оказания помощи Украине в борьбе с российским вторжением. Отсюда направляется большая часть поддержки, поступающей, в частности, из Польши и США", - сказано в сообщении министерства.