Зеленский рассказал, воспользуется ли шансом убить Путина

Украина имеет право защищать свою землю любыми способами, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Sun. Таким образом он ответил на вопрос о покушении на российского коллегу Владимира Путина. Журналист поинтересовался у президента, воспользовался ли бы он таким шансом. Вместе с тем Зеленский отказался отвечать на вопрос о том, совершала ли Украина покушения на территории России.

Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю, — констатировал украинский президент.

Журналист напомнил ему об убийствах российских сотрудниках СМИ, на что президент ответил, что не может обсуждать данные украинской разведки. По его словам, о некоторых вещах не знают даже на бывших территориях Украины.

Я не могу обсуждать с вами какие-либо специальные операции украинской разведки, секретной службы или каких-то специальных сил. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем, — заявил Зеленский.