Зеленский рассказал, воспользуется ли шансом убить Путина
Украина имеет право защищать свою землю любыми способами, заявил президент Владимир Зеленский в интервью The Sun. Таким образом он ответил на вопрос о покушении на российского коллегу Владимира Путина. Журналист поинтересовался у президента, воспользовался ли бы он таким шансом. Вместе с тем Зеленский отказался отвечать на вопрос о том, совершала ли Украина покушения на территории России.
Это война, и Украина имеет все права защищать нашу землю, — констатировал украинский президент.
Журналист напомнил ему об убийствах российских сотрудниках СМИ, на что президент ответил, что не может обсуждать данные украинской разведки. По его словам, о некоторых вещах не знают даже на бывших территориях Украины.
Я не могу обсуждать с вами какие-либо специальные операции украинской разведки, секретной службы или каких-то специальных сил. Есть некоторые моменты, которые мы не обсуждаем, — заявил Зеленский.
Так, ранее сообщалось о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Суд решил освободить от уголовной ответственности фигуранта дела и отправить его на принудительное лечение. Согласно результатам психолого-психиатрических экспертиз, мужчина страдает бредовым шизофреноподобным расстройством и синдромом зависимости от стимуляторов.