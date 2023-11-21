"Сейчас они приехали как-то балансировать эту историю, потому что Зеленский активно взялся зачищать пространство вокруг Залужного и чистить руководителей целого ряда направлений в ВСУ, по сути, связывая по рукам и ногам самого Залужного, пытаясь максимально ослабить его позиции в армии, потому что трогать сейчас Залужного себе дороже, - сказал Мирошник. - Есть части [в ВСУ], преданные Залужному, которые по его команде способны в любой момент развернуться и двинуться на Банковую (на этой улице в Киеве расположен офис Зеленского - прим. ТАСС), а у Зеленского такого нет. Полная революционная ситуация в Киеве Западу не нужна, поэтому вот эти гонцы силового блока и приехали проводить такое умиротворение между ними". ТАСС