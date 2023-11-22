Политолог допустил, что США могли вмешаться в выборы в Аргентине

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv допустил, что США могли вмешаться в президентские выборы в Аргентине. Он подчеркнул, что Вашингтону крайне выгодна победа эпатажного политика Хавьера Милея, четко обозначившего свой внешнеполитический курс: разрыв с БРИКС и дружба с Соединенными Штатами.

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"Знать этого достоверно я не могу. Я могу осторожно предположить, что у американцев и у наиболее неприятных правых кругов в Аргентине были значительные возможности для манипуляции голосованием", - сказал Перла.

Он напомнил, что нового президента Аргентины многие сравнивают с 45-м лидером США Дональдом Трампом. Однако, по мнению политолога, он больше напоминает главу Украины Владимира Зеленского, который так же, как и Милей, не является специалистом в госуправлении.