Операция по отстранению от власти президента Украины «Майдан-3» запланирована на конец декабря 2023 года, заявил в интервью британскому изданию The Sun украинский глава Владимир Зеленский. Газета.Ru

По его словам, спецслужбы РФ занимаются подготовкой операции. «Название операции — "Майдан-3". Она предназначена для смены президента», — сказал политик. Он считает, что в конкретных деталях план может изменяться и его физическое устранение совсем необязательно является конечной целью. Lenta.ru