Шольц заявил о намерении Германии завершить процесс примирения с Намибией

Германия и Намибия работают над решением вопроса компенсаций, которые ФРГ обязалась выплатить потомкам жертв колониализма, приняв в 2021 году "декларацию о примирении". Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Jeune Afrique.

"В настоящее время мы работаем с Виндхуком... чтобы создать условия, необходимые для примирения и открытия новой главы в нашем партнерстве", - сказал Шольц.

В то же время глава правительства Германии указал, что "немецкое колониальное присутствие в Африке закончилось за десятилетия до того, как государства Африки получили независимость", и в настоящее время Германия воспринимает те страны, которые были в прошлом немецкими колониями, как равноправных партнеров, а не в качестве "проводников немецких интересов на [африканском] континенте".

В мае 2021 года после пяти лет напряженных переговоров ФРГ и Намибия парафировали проект совместной декларации, по которой Германия признала, что в период с 1904 по 1908 год германские колониальные власти совершили на территории современной Намибии геноцид в отношении народов гереро и нама. Согласно декларации, Берлин обязался запустить для Намибии специальную программу в размере €1,1 млрд по улучшению инфраструктуры в сельских районах, системы водоснабжения и профессионального образования. В октябре 2022 года правительство Намибии потребовало от Германии пересмотреть текст документа.