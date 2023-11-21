Финляндия закрывает пункты пропуска на границе с Россией, чтобы заблокировать нашу страну. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Юрий Светов. Он отметил, что одна из целей, которые перед собой ставит НАТО, — превратить Балтийское море в свою внутреннюю акваторию и не пускать туда Москву.

Финляндию эти планы раньше не касались, но теперь, когда страна стала членом Североатлантического альянса, она тоже стала частью этой политики, продолжил эксперт.

«Тут такая демонстрация: вы к Балтийскому морю не получите доступ никак. Ни через Прибалтику, ни через Польшу, ни через Финляндию, ни через Швецию», — добавил Светов.

Он также полагает, что финны могут национализировать имущество граждан России под предлогом неуплаты налогов.

Финское правительство приняло решение закрыть с 18 ноября четыре пункта из восьми на границе с Россией. В кабмине уточнили, что запрет вводится на три месяца — до 18 февраля 2024 года.

20 ноября министерство иностранных дел России заявило протест послу Финляндии в РФ Антти Хелантерею в связи с решением финских властей закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, решение закрыть КПП нарушило права десятка тысяч российских граждан.