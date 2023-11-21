В Киргизии захотели ввести штраф за неявку на выборы

Депутаты парламента Киргизии предложили внести в законодательство поправки, предусматривающие введение штрафа за неявку на президентские или парламентские выборы без уважительной причины. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Отмечается, что к настоящему моменту соответствующие законопроекты были одобрены в первом чтении комитетом парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Инициатором поправок выступил депутат Тазабек Икрамов. По его словам, результатом их принятия должно стать «полноценное обеспечение граждан на осуществление своей власти непосредственно на выборах и референдумах».