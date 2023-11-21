В Китае рассказали об участии премьера Госсовета в саммите лидеров G20
Глава правительства КНР Ли Цян примет участие в онлайн-саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) 22 ноября. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
"По приглашению Республики Индия премьер Госсовета КНР Ли Цян 22 ноября примет участие в саммите лидеров G20, который пройдет в формате видео-конференц-связи", - сказала Мао Нин на брифинге.
Онлайн-саммит лидеров G20 организует Индия. Президент России Владимир Путин намерен выступить на виртуальном саммите.