Сунак во время пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать»

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в разгар пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать», а не вводить второй общенациональный карантин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расследование действий правительства Великобритании во время кризиса.

Сунак во время пандемии COVID-19 призывал «просто дать людям умирать»
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Патрик Валланс, главный научный советник во время пандемии, 25 октября 2020 года сделал запись в своем дневнике о встрече с участием тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона и Сунака, занимавшего пост министра финансов.

В заметке, показанной в ходе расследования, указано, как Доминик Каммингс, самый старший советник Джонсона в пандемию, передал Валлансу то, что, по его словам, он услышал на встрече. Валланс процитировал слова Каммингса в своем дневнике: «Риши считает, что пусть люди умирают, и это нормально. Все это похоже на полное отсутствие лидерства».

Представитель Сунака заявил, что премьер-министр изложит свою позицию, когда будет давать показания в ходе расследования, «вместо того, чтобы отвечать на каждое из них по частям».

Ранее личный номер телефона Сунака слили в сеть после того, как пранкеры опубликовали аудиозапись телефонного звонка и ответа автоответчика премьер-министра. Издание подтвердило, что это тот же номер, который Сунак использовал в течение многих лет. Сообщалось, что год назад, когда он пришел к власти, ему дали новый отдельный номер, однако запись, появившаяся в сети, свидетельствует, что номер продолжает работать.

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