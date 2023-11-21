ЕС обсуждает ограничения передвижения дипломатов РФ на своей территории

Евросоюз обсуждает возможное ограничения передвижения в странах союза российских дипломатов. Как сообщает Financial Times, такое предложение выдвинула Чехия в рамках 12-го пакета санкций.

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По информации издания, Чехия якобы обеспокоена тем, что среди дипломатов могут быть потенциальные разведчики, которые свободно перемещаются по ЕС из-за отсутствия границ между государствами-членами. Прага хочет, чтобы российские дипломатические сотрудники получали визы и виды на жительство, которые позволяют перемещаться лишь в рамках стране пребывания, а не по всем странам Шенгенской зоны.

Также Чехия выступает за то, чтобы Евросоюз принимал от дипломатов из России только биометрические паспорта. Ее представители уверены, что их якобы сложнее подделать.

Обсуждения пока находятся на ранней стадии. Financial Times отмечает, что подобные ограничения могут вызвать сложные юридические вопросы и по этой причине они, скорее всего, не войдут в 12-й пакет санкций.