Украинцы забрасывают камнями польские фуры на границе

Жители Украины закидали камнями грузовые машины польских дальнобойщиков на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

По информации издания, у одного транспортного средства украинские граждане не только разбили фары и стекла, но и похитили аккумуляторами. Также на Украине неизвестные сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Напомним, что в начале ноября польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Так они выступили против сбивания украинцами цен на перевозку грузов. Кроме того, протестом они добиваются от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.

В результате Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) страны Владимир Балин заявлял, что Киев готовится к подаче исков в суд для возмещения ущерба от действий протестующих дальнобойщиков.