СМИ: украинцы забрасывают камнями польские фуры

Жители Украины закидали камнями грузовые машины польских дальнобойщиков на границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Украинцы забрасывают камнями польские фуры на границе
© РИА Новости

По информации издания, у одного транспортного средства украинские граждане не только разбили фары и стекла, но и похитили аккумуляторами. Также на Украине неизвестные сожгли полуприцеп с польскими номерами.

Напомним, что в начале ноября польские дальнобойщики перекрыли границу с Украиной. Так они выступили против сбивания украинцами цен на перевозку грузов. Кроме того, протестом они добиваются от ЕС отмены транспортного безвиза для водителей с Украины, изменения условий оформления сертификатов о техосмотре и создания отдельной очереди на пунктах пропуска.

В Польше пожаловались на украинских дальнобойщиков

В результате Украина столкнулась с перебоями в поставках ряда товаров. Вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) страны Владимир Балин заявлял, что Киев готовится к подаче исков в суд для возмещения ущерба от действий протестующих дальнобойщиков.

Отметим, что недовольство Украины не останавливает польских водителей. С 21 ноября они обещали перекрыть еще один пункт пропуска «Медыка — Шегини» вдобавок к уже трем перекрытым.

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