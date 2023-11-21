Глава Минобороны Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Борис Писториус намерен встретиться с украинским коллегой Рустемом Умеровым и президентом страны Владимиром Зеленским.

Как сообщает агентство France-Presse, помимо переговоров он также примет участие в церемонии возложения венков на площади Майдан и посетит центр военной подготовки.

Это второй визит Писториуса в Киев после того, как он занял должность министра обороны ФРГ. В прошлый раз он посещал Украину 7 февраля 2023 года.