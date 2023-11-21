Американцы высмеяли торт ко дню рождения Байдена

«Пылающий» торт президента США Джо Байдена по случаю его дня рождения высмеяли в социальной сети Х. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию лидера Белого дома, который накануне отпраздновал свой 81-ый день рождения.

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Джо Байден — самый старый президент США. Торт на фотографии в честь его дня рождения усыпан свечами, которые горят так ярко, что кажется, будто горит сам торт. Многие в сети нашли эту фотографию очень забавной.

«Торт горит. Принесите огнетушитель», — написал Henri-Jean Bardon.

«Он собирается поджечь Белый дом», — пошутил Tom Woodall.

«Торт напоминает мне о состоянии экономики США», — сыронизировал Zorg Trading.

Mubashar Ali написал, что заставлять Джо Байдена задувать все эти свечи должно считаться «жестоким обращением с пожилыми людьми». WaxOnWaxOff указал, что «все, к чему прикасается» Джо Байден, сгорает в огне, так что «этот парень не скучает».

В то же время бывший президент США Дональд Трамп на фоне новостей о дне рождении Джо Байдена похвастался отличным здоровьем. Его личный врач заверил, что анализы политика в норме, а активности и диета помогли Трампу сбросить вес.

«По моему мнению, у президента Трампа сейчас отличное здоровье», — говорится в письме доктора.