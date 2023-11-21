Пока вы спали: отказ Зеленского от переговоров с Россией и участники Евро-2024

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Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией

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Президент Владимир Зеленский отверг идею мирных переговоров с Россией, хотя и признал тяжелое положение Вооруженных сил Украины. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на газету The Sun.

«На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — сказал он.

Зеленский добавил, что Москва не стремится к завершению боевых действий, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не следует.

Мадуро заявил, что в Аргентине к власти пришли неонацисты

«Крайне правые неонацисты» пришли к власти в Аргентине, руководить страной теперь будет «экстремист с колониальным проектом». Такое заявление сделал президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает РИА Новости со ссылкой на телепрограмму «С Мадуро +».

Ранее стало известно, что президентом Аргентины стал политик Хавьер Милей. Он выступает за долларизацию экономики, приватизацию, в том числе в сфере образования и здравоохранения, за отказ от сотрудничества с Китаем, Бразилией и Россией в пользу США и Израиля.

«Как и предсказывала статистика опросов, в Аргентине победили крайне правые неонацисты», — заявил глава Венесуэлы, добавив, что новое правительство намерено возглавить колониальный проект по всей Латинской Америке и Карибском бассейне.

В то же время Мадуро заверил, что уважает голос народа Аргентины, который выбрал себе такое правительство.

На Гавайях произошло ЧП с самолетом ВМС США

Самолет ВМС США Boeing P8 Poseidon промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и приземлился в воду у побережья Гавайев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Hawaii News Now.

Как говорится в сообщении, самолет ВМС США оказался на мелководье залива Канеохе, на борту находились девять человек. Все они добрались до берега, получив незначительные травмы.

Определились 20 из 24 участников финального турнира Евро-2024

Стали известны 20 из 24 стран-участниц финального турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В турнире будут участвовать Франция, Бельгия, Испания, Португалия, Шотландия, Турция, Англия, Австрия, Венгрия, Албания, Словакия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Румыния, Сербия, Италия, Чехия, Словения, а также Германия в роли организатора турнира.

Лидер ХАМАС заявил о приближении соглашения о перемирии с Израилем

Соглашение о перемирии между ХАМАС и Израилем вскоре может быть официально заключено. Глава политического бюро палестинского движения Исмаил Хания считает, обе стороны готовы к этому шагу. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал ХАМАС.

Уточняется, что движение передало информацию об этом «братьям в Катаре и посредникам».