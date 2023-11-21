Мирошник: «майдан» раскачал Украину и создал условия для госпереворота

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в беседе с RT рассказал о том, какие силы были задействованы в организации «майдана» в 2013 году.

«Запуск системы «майдана» — это создание гражданскими методами, протестными методами условий для организации госпереворота на территории Украины. То есть под давлением масс, которые были подготовлены, профинансированы, легитимизированы, всячески поддерживались за рубежом рядом стран. На международных площадках тут же оказывалось очень мощное дипломатическое давление на существующую власть Украины, по сути парализуя её возможности и возможности силовых структур», — объяснил Мирошник.

Он также подчеркнул, что давление оказывалось лично Джо Байденом, который в то время занимал должность вице-президента США.

«Он каждый день звонил (на тот момент президенту Украины Виктору. — RT) Януковичу с требованием не трогать «майдан», — уточнил посол.

Также, по его мнению, на Украину оказывали давление, «не гнушаясь ни шантажом, ни блокировкой финансов, санкциями, ни личным давлением».

«То есть «майдан» раскачал страну и создал условия для того, чтобы государственный переворот произошёл. Был запущен сценарий, итогом которого, к моему большому сожалению, стала ликвидация Украины как государства», — заключил собеседник RT.

21 ноября 2013 года в Киеве начались массовые протесты, вошедшие в историю под названием «евромайдан».