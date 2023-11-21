Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность мирных переговоров с Россией. Об этом он высказался в беседе с газетой The Sun.

Зеленский ответил на вопрос о переговорах с Россией и отверг эту идею вопреки тяжелому положению Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«На поле боя [сейчас] тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет», — отметил он.

Украинский лидер добавил, что Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.