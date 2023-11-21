Президент Аргентины раскрыл свои сексуальные предпочтения

Политик Хавьер Милей, победивший на президентских выборах в Аргентине, предпочитает секс втроем. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

В своих выступлениях Милей неоднократно рассказывал, что работал инструктором по тантрическому сексу — медитативной сексуальной практике, целью которой, как пишет Daily Mirror, является не оргазм, а сам процесс.

«У каждого мужчины своя динамика, — цитирует его The Guardian. — В моем случае семяизвержение случается раз в три месяца».

В телевизионных интервью новый президент Аргентины упоминал о своей любви к сексу втроем. При этом, как пишет Daily Telegraph, он особо подчеркивал, что в 90 процентах случаев троица состояла из него и двух женщин. В остальных случаях в сексе участвовали двое мужчин и одна женщина.

Хавьер Милей победил во втором туре выборов президента, набрав более 55 процентов голосов. В рамках предвыборной кампании он, среди прочего, обещал ввести во второй по величине экономике Латинской Америке прямое хождение доллара США и сократить государственные расходы на 15 процентов, из-за чего политика прозвали «экономистом с бензопилой».