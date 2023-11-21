Бывший украинский премьер назвал организаторов и главную цель Евромайдана
Массовые акции протеста в Киеве, которые произошли в 2013 году, были организованы в Соединенных Штатах и направлены на ослабление России. На саму Украину Вашингтону было наплевать. Такое заявление сделал бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА Новости.
«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России», — уточнил он.
Азаров добавил, что минувшие с того злополучного дня десять лет доказали, что США всегда продолжат гнуть свою линию и делать все, чтобы ослабить чужое государство.
Агентство напоминает, что десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главная киевская площадь — майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния полиции и протестующих, столкновения обернулись десятками жертв. Вскоре Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, новым лидером страны был избран Петр Порошенко.