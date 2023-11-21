Бывший украинский премьер назвал организаторов и главную цель Евромайдана

Массовые акции протеста в Киеве, которые произошли в 2013 году, были организованы в Соединенных Штатах и направлены на ослабление России. На саму Украину Вашингтону было наплевать. Такое заявление сделал бывший украинский премьер Николай Азаров, передает РИА Новости.

«Американцы планировали государственный переворот в довершение своей главной стратегической задачи, их Украина абсолютно не интересовала. Их интересовала задача максимального ослабления России», — уточнил он.

Азаров добавил, что минувшие с того злополучного дня десять лет доказали, что США всегда продолжат гнуть свою линию и делать все, чтобы ослабить чужое государство.