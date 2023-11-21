Госдеп ввел санкции против двух российских военных

Госдеп США ввел санкции против двух российских военных из-за приписываемых им нарушений прав человека. Об этом сказано в сообщении государственного секретаря Энтони Блинкена , передает РИА новости .

По его словам, полковник Азатбек Омурбеков и ефрейтор Даниил Фролкин причастны к грубым нарушениям прав человек в селе Андреевка, которое располагается в Киевской области Украины. Блинкен уточнил, что военным, против которых были введены ограничения, а также их родственникам запрещен въезд на территорию США.