В Нидерландах напали на выступающего против поставок ВСУ политика

На лидера правой партии «Форум за демократию» в Нидерландах снова было совершено нападение. Тьери Боде последовательно выступает против поставок оружия Украине.

Как сообщает «360» со ссылкой на портал Nu.nl, инцидент произошел в кафе The Cabin в городе Гронинген, где проходила предвыборная встреча лидера правой нидерландской партии. Нападавший ударил политика по голове похожим на стеклянную бутылку предметом. Правоохранительные органы задержали неизвестного злоумышленника, а Боде был госпитализирован.

Ранее в Европе заявили о продолжении поддержки Украины. Однако Соединенные Штаты пока тянут время и не называют размер очередного транша.