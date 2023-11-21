Кисида поручил принять меры в связи с запуском ракеты КНДР

Готовиться к непредвиденным обстоятельствам и принять все необходимые меры безопасности поручил премьер-министр Японии Фумио Кисида после уведомления КНДР о планах запустить спутник в период с 22 ноября по 1 декабря. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в публикации, премьер-министр Японии обязал нижестоящих лиц собрать всю доступную информацию о планах Северной Кореи запустить спутник и предоставить ее населению, также он подчеркнул необходимость сотрудничества с заинтересованными странами, которые могли бы потребовать отмены запуска.

Кисида в то же время заверил, что Силы самообороны Японии уже готовы к непредвиденным обстоятельствам, вся необходимая структура с использованием кораблей с системами Aegis и комплексы Patriot PAC-3 уже имеется.