Нидерланды призвали Израиль соблюдать международное гуманитарное право

"Нидерланды разделяют серьезную обеспокоенность по поводу заложников, которые в настоящее время все еще находятся в секторе Газа, - отметила и. о. министра. - Я будут продолжать подчеркивать необходимость их немедленного освобождения без каких-либо условий".