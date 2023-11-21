Раскрыта причина отказа Зеленского от переговоров с Россией

Бывший советник генсека ООН Михаэль фон дер Шуленбург, профессор политических наук Свободного университета Берлина Хайо Функе и бывший председатель Военного комитета НАТО, немецкий генерал в отставке Харальд Куятв заявили, что президент Украины Владимир Зеленский вынужденно отказался от переговоров с Россией. Об этом они написали в статье для Brave New Europe.

Экс-помощник генсека ООН подчеркнул, что уже через месяц после начала спецоперации Россия и Украина пришли к общим контурам урегулирования конфликта. Так, Киев обещал отказаться от вступления в НАТО и не размещать на своей территории иностранные военных базы взамен на признание территориальной целостности страны.

«Нет никаких сомнений в том, что эти мирные переговоры провалились из-за сопротивления со стороны НАТО и, в частности, со стороны США и Великобритании», — отмечается в публикации.

Эксперт ответил, что подобное соглашение ознаменовало бы поражение Североатлантического альянса, а также остановку его расширения на восток. В свою очередь это повлекло бы за собой крушение мечты об однополярном мире во главе с США.