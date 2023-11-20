В Нидерландах избили политика, выступающего против военной помощи Украине
Голландский политик Тьерри Боде, выступающий за остановку военной помощи Украине, стал жертвой нападения в кафе Гронингена. Об этом сообщает портал Nu.nl.
Нападение произошло во время предвыборной встречи Боде в кафе — неизвестный набросился на политика и ударил того по голове предметом, похожим на стеклянную бутылку. При этом сразу после происшествия злоумышленника задержали.
В данный момент Боде находится в больнице. Состояние политика остаётся неизвестным.
Отметим, что это уже не первое нападение на Боде за последнее время — в октябре политика ударили по голове складным зонтом у входа в Гентский университет в Бельгии.
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