Белый дом оценил угрозу терактов в США
Белый дом не видит угрозы террористических актов на территории США в связи с палестино-израильским конфликтом. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации американского президента Джон Кирби, передает ТАСС.
У него спросили, существует ли повышенный риск терактов в США в преддверии Дня благодарения на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
«Мы не видим никакой конкретной реальной угрозы на родине во время праздников», — сказал Кирби.
При этом, по его словам, Вашингтон сохраняет бдительность и отслеживает потенциальные угрозы.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.