Белый дом оценил угрозу терактов в США

Белый дом не видит угрозы террористических актов на территории США в связи с палестино-израильским конфликтом. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности администрации американского президента Джон Кирби, передает ТАСС.

У него спросили, существует ли повышенный риск терактов в США в преддверии Дня благодарения на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы не видим никакой конкретной реальной угрозы на родине во время праздников», — сказал Кирби.

При этом, по его словам, Вашингтон сохраняет бдительность и отслеживает потенциальные угрозы.