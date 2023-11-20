Белый дом оценил угрозу терактов в США

"Мы будем так же бдительны, как были с самого начала конфликта. И, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы выявить любые потенциальные внутренние угрозы и предотвратить [теракты] до того, как они осуществятся", - отметил он, подчеркнув, что американские власти наблюдают за тем, как конфликт на Ближнем Востоке отражается на еврейской и мусульманской общинах США.