Израиль отказался от сотрудничества с МУС по Палестине

Израиль не станет сотрудничать с Международным уголовным судом по делу, которое касается расследования ситуации в Палестине. Об этом «РИА Новости» сообщил официальный представитель израильского МИД Лиор Бен-Дор.

«Мы не будем сотрудничать с МУС, поскольку защищаем права наших граждан и боремся с терроризмом», — сказал он.

Кроме того, по словам Бен-Дора, Израиль не доверяет следственным комиссиям суда, поскольку «их повестка заранее известна». Он напомнил о расследовании войны в секторе Газа в 2009 году, которое Израиль «не признал».