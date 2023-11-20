В Белом доме сообщили, что лидеры США и КНР условились провести новую встречу

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден условились на своих переговорах под Сан-Франциско провести новую личную встречу, однако ее сроки не определены. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.