Британские депутаты пожаловались на условия в домах военных
Британские депутаты парламента пожаловались замминистру обороны страны Джеймсу Картлиджу на крыс и плесень в домах военных. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету Evening Standard.
По словам депутатов, они получили ряд соответствующих жалоб от избирателей.
«Один из моих избирателей, который живет в казарме <...> в Шропшире, сообщил, что живет в кишащем крысами жилье», — заявила депутат от Либерально-демократической партии Хелен Морган.
К её словам присоединился депутат от Лейбористской партии Крис Элмор.
«В это время в прошлом году, замминистра, вероятно, об этом знает, почти 5 тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. <...> Год спустя у слишком большого числа наших военнослужащих и их семей по-прежнему та же проблема», — добавил он.
Отмечается, что в ответ на эти жалобы замминистр обороны Картлидж пообещал исправить ситуацию. По его словам, правительство Великобритании выделит дополнительное финансирование на ремонт домов военнослужащих.
Ранее появилась информация о возможном увольнении глава МВД Великобритании.