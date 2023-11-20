Британские депутаты пожаловались на условия в домах военных

«В это время в прошлом году, замминистра, вероятно, об этом знает, почти 5 тысяч домов военнослужащих были заражены черной плесенью, там была сырость. <...> Год спустя у слишком большого числа наших военнослужащих и их семей по-прежнему та же проблема», — добавил он.