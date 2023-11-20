Опрос показал, на сколько Трамп опережает Байдена

Отношение американцев к действующему президенту США Джо Байдену снизилось до критических отметок и не повышается, пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса Harris Poll.

Респонденты (48%) отметили, что на выборах готовы поддержать бывшего главу государства Дональда Трампа. За Байдена готовы отдать голоса 41% участников опроса, 11% воздержались от ответа.

Журналисты отметили, что Трамп за месяц улучшил свои позиции на 2%, ранее за него были готовы проголосовать 46% опрошенных. Отношение к Байдену не изменилось по сравнению с октябрем (41%).

Опрос Harris Poll проводился 15-16 ноября. В нем приняли участие 2,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что согласно опросу NBC News, рейтинг одобрения Байдена упал до самого низкого уровня за время его президентства.

Участники опроса подчеркнули, что изменили отношение к американскому лидеру в худшую сторону, так как не поддерживают его политику в отношении Ближнего Востока.