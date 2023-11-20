Иран заявил о планах подать в МУС иск против Израиля

«С точки зрения множества юристов и международных экспертов, израильский режим совершил ряд военных преступлений в Газе. Существует достаточно доказательств. В рамках своего предложения Организации исламского сотрудничества Иран призвал назначить комитет по составлению этих документов для представления в международные суды, в том числе МУС, и мы надеемся, что он докажет, что Израиль действует беспристрастно и справедливо и примет меры для осуществления суда над военными преступниками», — сказал он.