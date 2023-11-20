Иран заявил о планах подать в МУС иск против Израиля
Иран намерен подать в Международный уголовный суд иск против Израиля из-за его действий в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел ИРИ Насер Канаани, передает «РИА Новости».
«С точки зрения множества юристов и международных экспертов, израильский режим совершил ряд военных преступлений в Газе. Существует достаточно доказательств. В рамках своего предложения Организации исламского сотрудничества Иран призвал назначить комитет по составлению этих документов для представления в международные суды, в том числе МУС, и мы надеемся, что он докажет, что Израиль действует беспристрастно и справедливо и примет меры для осуществления суда над военными преступниками», — сказал он.
По словам Канаани, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан уже затронул данный вопрос на встрече с представителями ООН во время своей недавней поездки в Женеву.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.