Секретарь СНБО заявил, что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страны Запада подталкивают Украину к началу переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее», — заявил он.
Данилов также добавил, что цели Украины и «отдельных её западных партнёров» отличаются, когда речь заходит о возвращении Киевом Крыма. По его словам, желание властей Украины вернуть Крым является «лакмусом для Запада и тестом для Украины». При этом Данилов считает, что подобные различия можно объяснить опасением Запада перед реакцией Кремля.
Ранее вступивший в ряды ВСУ украинский актер выступил против возвращения Крыма.