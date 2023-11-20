Секретарь СНБО заявил, что Запад подталкивает Украину к переговорам с Россией

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страны Запада подталкивают Украину к началу переговоров с Россией . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Украина обеспокоена тем, что среди отдельных партнеров активизировались дискуссии о необходимости проведения переговоров, консультаций, встреч с россиянами по обсуждению проблематики войны на Украине, прекращению огня и так далее», — заявил он.

Данилов также добавил, что цели Украины и «отдельных её западных партнёров» отличаются, когда речь заходит о возвращении Киевом Крыма. По его словам, желание властей Украины вернуть Крым является «лакмусом для Запада и тестом для Украины». При этом Данилов считает, что подобные различия можно объяснить опасением Запада перед реакцией Кремля.